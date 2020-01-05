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«Быстрый и сильный»: Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Тамара Астапенкова
02:13 05.01.2020
По словам президента США, намеченные цели значимы для иранской культуры.
«Быстрый и сильный»: Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
© Фото: Erin Scott, Carsten Reisinger, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американские военнослужащие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, то пусть это послужит предупреждением. Мы нацелены на 52 иранских объекта, в соответствии с 52 американскими заложниками, которые были захвачены Ираном много лет назад», - написал Трамп в Twitter.

Президент добавил, что намеченные цели являются важными и значимыми, как для Ирана, так и для его культуры.

«Некоторые цели высокого уровня и значимы для Ирана и иранской культуры. И эти цели, а также сам Иран, будут подвергнуты быстрому и сильному удару», - добавил Трамп.

Ранее глава государства говорил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану. Это может произойти, если Тегеран ответит на действия США.

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