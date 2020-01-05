Хуана Гуайдо сняли с поста руководителя парламента Венесуэлы
Оппозиционный лидер занимал должность главы Национальной ассамблеи с 5 января 2019 года.
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Оппозиционный политик Хуан Гуайдо, который 23 января 2019 года провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, был снят с поста руководителя Национальной ассамблеи страны.
По данным телеканала Vivoplay, его обязанности будет исполнять депутат Луис Парра, поддерживающий действующего президента Николаса Мадуро.
Срок полномочий нового руководителя составит 2 года.
Голосование состоялось сегодня и проходило без присутствия на нем членов оппозиционной партии.
Как сообщает Union Radio, депутаты партии Гуайдо отвергли его итоги, заявив, что на сессии не было необходимого кворума.
После оглашения результатов в здании парламента произошла потасовка.