Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Власти Ирана объявили о новом сокращении обязательств по ядерной сделке. В качестве следующего шага была предпринята отмена «последнего ключевого ограничения» - по количеству центрифуг.

«Таким образом, ядерная программа Ирана больше не сталкивается с эксплуатационными ограничениями, включая мощность обогащения, процентное обогащение и количество обогащенного материала», - говорится в сообщении правительства, опубликованном информационным агентством Исламской Республики Иран.

Также власти сообщили, что продолжат сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Условием возвращения к исполнению обязательств по ядерной сделке в Иране назвали отмену санкций.

Ранее в МИД России решительно осудили заявление госсекретаря США Майка Помпео о возвращении санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране. В ведомстве отметили, что подобные решения являются очередным примером вопиющего нарушения международных обязательств со стороны Соединенных Штатов и их безответственного отношения к заключаемым соглашениям и к решениям Совбеза ООН.