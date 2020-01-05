Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Встреча с послами пройдет в понедельник, 6 января.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.
На встречу, которая состоится в понедельник, 6 января, в Брюсселе, приедут послы всех государств, входящих в НАТО.
Во время заседания будет обсуждаться обстановка на Ближнем Востоке, которая сложилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Он погиб 3 января в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада.
В субботу, 4 января, НАТО в целях безопасности приостановил работу своей тренировочной миссии в Ираке.