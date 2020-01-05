Перед Рождеством в Москве перекроют несколько улиц

Для проведения праздничных рождественских служб в ночь с 6 на 7 января в Москве перекроют несколько улиц. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В центре ограничат движение по Соймоновскому проезду и Волхонке от Бульварного кольца до улицы Ленивка.

© mos.ru

Также будет полностью перекрыт Елоховский проезд.

© mos.ru

Закрытие связано с обеспечением безопасности во время проведения рождественских служб. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Движение возобновится вечером 7 января.