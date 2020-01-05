Перед Рождеством в Москве перекроют несколько улиц
Ограничения будут действовать с утра 6 января, движение возобновится вечером 7 января.
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Для проведения праздничных рождественских служб в ночь с 6 на 7 января в Москве перекроют несколько улиц. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В центре ограничат движение по Соймоновскому проезду и Волхонке от Бульварного кольца до улицы Ленивка.
Также будет полностью перекрыт Елоховский проезд.
Закрытие связано с обеспечением безопасности во время проведения рождественских служб. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
Движение возобновится вечером 7 января.