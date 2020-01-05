СМИ: Британия готова ударить «Томагавками» по Ирану

Вооруженные силы Великобритании заявили о готовности нанести ракетный удар по Ирану, если напряженность между Тегераном и США после гибели иранского генерала Касема Сулеймани будет нарастать.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на источник, Лондон не собирается вступать в противостояние, но готов при необходимости поддержать союзника, задействовав для этого атомные подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк».

По данным издания, в Британии заявляют о необходимости получения контингентом в Ираке более тяжелого вооружения на фоне возможной эскалации конфликта. Предложение об этом будет направлено британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара США погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран неоднократно после этого обещал отомстить Вашингтону за его гибель.