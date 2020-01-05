В США проходят массовые антивоенные протесты

В США жители Нью-Йорка вышли на массовые протесты против действий американский властей и усугубления конфликта на Ближнем Востоке.

В Нью-Йорке на Таймс-Сквер собралось несколько сотен демонстрантов с плакатами в руках. Они призывают к мирному урегулированию кризиса и высказывают свое несогласие с эскалацией отношений с Ираном.

Антивоенные протесты проходят на всей территории США. С плакатами против действия американских властей и призывами к мирному урегулированию конфликта вышли жители Вашингтона, Чикаго, Филадельфии, Портленда и других городов.

Ранее в результате авиаударов, ответственность за которые взял на себя Пентагон, 2 января был убит командующий спецподразделением «Кудс», входящего в Корпус Стражей Исламской Революции, генерал Касем Сулеймани.

Накануне в Конгрессе США вынесли на обсуждение резолюцию о запрете на законодательном уровне военных действий, проводимых Дональдом Трампом, в отношении Ирана. Если резолюция будет принята, то Трампу в течение 30 дней придется вывести военный контингент, участвующий в операциях в Иране.