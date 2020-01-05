Шестеро туристов погибли при наезде автомобиля в Италии

В Италии шесть туристов из Германии погибли и 11 пострадали после того, как их сбил водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло ночью на итальянском горнолыжном курорте Лутаго. Группа отдыхающих стояла на обочине дороги в ожидании своего автобуса. В этот момент в людей на полной скорости врезался автомобиль.

Двоих пострадавших вертолетом отправили в Австрию. Остальных доставили в местные больницы. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Позднее водитель был пойман и арестован. Им оказался 28-летний местный житель. В его крови было зафиксировано превышение алкоголя в 4,7 раза.