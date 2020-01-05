Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Исполнителя оперных арий не стало на 74-м году жизни.
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Умер народный артист России Геннадий Пискунов. Солист оперы скончался в Москве в возрасте 73 лет.
«Геннадий Венедиктович скончался», - цитирует ТАСС пресс-службу Московского государственного академического детского музтеатра имени Наталии Сац.
Геннадий Пискунов окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Выступал в Московском театре оперетты, Тамбовском государственном драматическом театре и Саратовском оперном театре. В детский музыкальный театр поступил в конце обучения в ГИТИСе и прослужил в нем всю жизнь.