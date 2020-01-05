Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае продолжает расти

Число заразившихся неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань возросло до 59 человек. Состояние семерых оценивается как тяжелое.

Как рассказали в городском комитете по здравоохранению, все заболевшие были помещены под карантин, случаев с летальным исходом не было.

Главные симптомы заболевания – высокая температура и затрудненное дыхание. Сейчас специалисты устанавливают возбудитель и причину эпидемии.

Случаев передачи от человека к человеку пока не выявлено.

В пунктах пропуска через госграницу с Китаем в Амурской области усилен санитарно-карантинный контроль.