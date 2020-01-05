Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае продолжает расти
Медики устанавливают причину эпидемии, случаев передачи вируса от человека к человеку не выявлено.
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Число заразившихся неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань возросло до 59 человек. Состояние семерых оценивается как тяжелое.
Как рассказали в городском комитете по здравоохранению, все заболевшие были помещены под карантин, случаев с летальным исходом не было.
Главные симптомы заболевания – высокая температура и затрудненное дыхание. Сейчас специалисты устанавливают возбудитель и причину эпидемии.
Случаев передачи от человека к человеку пока не выявлено.
В пунктах пропуска через госграницу с Китаем в Амурской области усилен санитарно-карантинный контроль.