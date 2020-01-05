«Война слов»: эксперт прокомментировал возможный вывод войск США из Ирака

Эксперт-востоковед в разговоре со «Звездой» прокомментировал вопрос вывода американских войск с территории Ирака. Как заявил старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока института востоковедения РАН Владимир Сотников, подобное развитие ситуации вполне возможно, но не факт, что произойдет.

«На мой взгляд, не рассматривается вариант серьезного широкомасштабного конфликта между Ираном и США. Обе стороны сейчас заняты “войной слов” и делают угрожающие заявления», - прокомментировал эксперт.

Как напомнил востоковед, американская сторона направила тысячи морских пехотинцев и десантников в Ирак, но в итоге, по мнению эксперта, «истерия и шумиха пройдет».

«Что касается вывода войск - тут очень многое зависит от решения Трампа. Он принял решение нанести удар, в результате которого погиб второй человек в иранском руководстве, Сулеймани, и дальше он может принять решение о том, что войска могут быть выведены, под давлением американских избирателей», - прокомментировал Сотников.

При этом он отметил, что такое возможно, но на его взгляд, маловероятно.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод военнослужащих США с территории страны. Голосование состоялось по инициативе премьер-министра страны. Адиль Абду-Махди, оценивая убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани заявил, что США предупредили официальный Багдад о проведении спецоперации за несколько минут до ее начала, но разрешения на нее не получали.