«Все зависит от Трампа»: Сатановский прокомментировал решение парламента Ирака о выводе войск США

Американские войска находятся в Ираке не по просьбе парламента этой страны, и решение о выводе будет приниматься только властями США. Об этом «Звезде» рассказал президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

«Они (члены парламента Ирака – прим.ред.) могут принимать какое угодно решение. Когда американские власти примут решение о выводе войск из Ирака, они их выведут. До этого момента они их выводить не будут», - заявил политолог.

Сатановский отметил, что по такому же принципу войска США располагаются в Афганистане и Сирии.

«В Сирию, например, они ввели войска вопреки всему, чему угодно, например, удерживая нефтяные промыслы под контролем», - отметил эксперт.

По словам президента научного центра «Институт Ближнего Востока», перспектива зависит только от Дональда Трампа и руководства Пентагона.

Напомним, голосование о выводе вооруженного контингента США с территории страны состоялось в воскресенье, 5 декабря. Парламент инициативу премьер-министра Ирака поддержал.

Это происходит на фоне гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в результате ракетного удара ВС США по аэропорту Багдада в пятницу, 3 января.