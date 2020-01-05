Ростовские полицейские задержали мужчину, который пришел в дом творчества с пистолетом

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался пройти в детский дом творчества в Ростове-на-Дону с оружием, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На допросе мужчина объяснил, что найденный в его сумке пистолет был газовым и необходим ему для самозащиты. С его слов, он пришел забирать дочку с новогоднего праздника.

Об инциденте стало известно сегодня днем. Мужчина с большой черной сумкой вызвал подозрения у охраны и они попросили его предъявить ее содержимое. В ответ гость просто ушел. После задержания он не смог объяснить мотивы своего поступка.

Для установления личности вооруженного визитера полицейские воспользовались записями с камер видеонаблюдения, а также допросили сотрудников охраны, которые видели лицо мужчины.