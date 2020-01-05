США предупредили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут до его убийства
Официальный Багдад не давал согласия на проведение на своей территории спецоперации по устранению иранского генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, отметив, что Вашингтон уведомил о своих планах за несколько минут до удара беспилотника по автомобилю генерала.
Оценивая действия властей Соединенных Штатов, Абдул-Махди намерен потребовать от национального парламента принятия решения о выводе вооруженного контингента США с территории Ирака.
Представитель внешнеполитического ведомства Ирана, в свою очередь, обратился в Совет Безопасности ООН в связи с резким обострением ситуации в регионе.
Командующий силами спецназначения «аль-Кудс» был убит в ночь на 3 января в результате спецоперации, ответственность за подготовку и проведения которой взял на себя Пентагон. В оборонном ведомстве США уточнили, что убийство генерала санкционировал лично глава Белого дома, реализовав тем самым право Вашингтона на самооборону.