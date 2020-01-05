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США предупредили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут до его убийства

Ян Брацкий
17:09 05.01.2020
Глава правительства Ирака намерен потребовать от национального парламента вывода вооруженных сил США с территории страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dpa Globallookpress

Официальный Багдад не давал согласия на проведение на своей территории спецоперации по устранению иранского генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, отметив, что Вашингтон уведомил о своих планах за несколько минут до удара беспилотника по автомобилю генерала.

Оценивая действия властей Соединенных Штатов, Абдул-Махди намерен потребовать от национального парламента принятия решения о выводе вооруженного контингента США с территории Ирака.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана, в свою очередь, обратился в Совет Безопасности ООН в связи с резким обострением ситуации в регионе.

Командующий силами спецназначения «аль-Кудс» был убит в ночь на 3 января в результате спецоперации, ответственность за подготовку и проведения которой взял на себя Пентагон. В оборонном ведомстве США уточнили, что убийство генерала санкционировал лично глава Белого дома, реализовав тем самым право Вашингтона на самооборону.

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