В Москве открылись точки сбора елей для переработки

В Москве в рамках экологической акции «Елочный круговорот - 2020» открылись 373 точки, куда можно сдать больше не нужные после Нового года ели. После сбора их направят в переработку.

Пункты продолжать работать до февраля. По данным Департамента природопользования Москвы, ели планируется переработать в щепу, чтобы в дальнейшем использовать ее при благоустройстве города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее эксперты предупредили об опасности новогодних елок. Вред при этом может нанести как живое дерево, так и искусственное. Специалисты отмечают, что в хвое натуральной елки могут обитать вредоносные насекомые, а в искусственных елях - токсины.

