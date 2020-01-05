В Москве открылись точки сбора елей для переработки
Ели планируется переработать в щепу, которую используют для благоустройства города.
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В Москве в рамках экологической акции «Елочный круговорот - 2020» открылись 373 точки, куда можно сдать больше не нужные после Нового года ели. После сбора их направят в переработку.
Пункты продолжать работать до февраля. По данным Департамента природопользования Москвы, ели планируется переработать в щепу, чтобы в дальнейшем использовать ее при благоустройстве города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее эксперты предупредили об опасности новогодних елок. Вред при этом может нанести как живое дерево, так и искусственное. Специалисты отмечают, что в хвое натуральной елки могут обитать вредоносные насекомые, а в искусственных елях - токсины.