Названы дата и место похорон онколога Андрея Павленко

Прощание с врачом-онкологом Андреем Павленко пройдет в понедельник, 6 января. Об этом на своей странице в Facebook рассказала его супруга Анна Гегечкори.

Она написала, что отпевание состоится в Спасо-Преображенском Соборе. Похоронят Павленко на Киновеевском кладбище.

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова узнал о раке желудка весной 2018 года. Болезнь была обнаружена лишь на третьей стадии.

В первый день 2020 года Павленко опубликовал на своей странице в Facebook прощальный пост, в котором рассказал, что его жизненный путь подходит к концу и призвал пациентов с онкологией не сдаваться.