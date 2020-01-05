Зеленский улетел на новогодние каникулы в Оман

Владимир Зеленский вместе с семьей уехал отдыхать в Оман. Президент Украины был замечен в одном из самых дорогих пятизвездочных отелей недалеко от столицы – города Маската, сообщает Strana.ua.

Издание отмечает, что самый дорогой номер в этом отеле стоит около 4 тысяч евро в сутки.

В пресс-службе Офиса украинского лидера информацию о пребывании президента вместе с семьей в Омане подтвердили. Там отметили, что Зеленский улетел рейсовым самолетом и за свой счет.

«В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в страну», - говорится в сообщении пресс-службы Офиса.

Ранее была опубликована декларация о доходах Зеленского. В ней указано, что за 2019 год президент Украины получил от «Квартала 95» более 205 тысяч долларов роялти – компенсаций за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности.