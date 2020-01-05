Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск

Парламент Ирака принял решение о выводе вооруженного контингента США с территории страны. Голосование состоялось по инициативе премьер-министра страны.

Адиль Абду-Махди, оценивая убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани заявил, что США предупредили официальный Багдад о проведении спецоперации за несколько минут до ее начала, но разрешения на нее не получали.

Командующий силами спецназначения «аль-Кудс» был убит в ночь на 3 января в результате спецоперации, ответственность за подготовку и проведения которой взял на себя Пентагон. В оборонном ведомстве США уточнили, что убийство генерала санкционировал лично глава Белого дома, реализовав тем самым право Вашингтона на самооборону.

Ранее МИД Ирака передал послу Соединенных Штатов послание с осуждением убийства генерала Касема Сулеймани. В тексте документа также обозначена позиция ведомства относительно произошедшего авиаудара, в результате которого не стало военачальника. Как отмечается, дипломаты сочли случившееся нарушением суверенитета страны.