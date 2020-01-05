Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». 1 января поставки голубого топлива также начались в Болгарию.

Как заявил глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов, по предварительным оценкам, это позволить сэкономить около 40 миллионов евро. Об этом он рассказал в эфире радио BNR.

Как сообщил Малинов, мощности Трансбалканского газопровода не задействованы и «Турецкий поток» пришел ему на смену. Но при этом Болгария может вновь активизировать собственный газопровод при необходимости.

Напомним, «Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток газопровода, который должен обеспечить поставки газа в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.