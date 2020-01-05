Возглавляемая США коалиция приостановила подготовку местных сил безопасности в Ираке

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США приостановила подготовку бойцов местных сил безопасности в Ираке. Связано это с обстрелами военных баз шиитской группировкой «Катаиб Хезболлах», которые привели к гибели представителей иракский служб безопасности и американского гражданина. Об этом говорится в заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость», которую Вашингтон с несколькими другими странами проводит в Ираке и Сирии.

«В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции», - отмечается в сообщении.

Уточняется, что все это ограничивает способность войск проводить тренировки с партнерами.

Ранее НАТО приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани.