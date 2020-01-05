Forbes назвал бессмысленными санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении газопровода «Северный поток-2», после разрешения газового спора между Москвой и Киевом потеряли всякий смысл. Об это пишет журнал Forbes.

Издание отмечает, что теперь все заявления о том, что страны Европы не должны покупать газ из России, будут равноценны «сжиганию в костре» 10% украинской казны.

Автор статьи высказал предположение, что сделка по газу может послужить дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе.

Новый контракт на поставку газа сроком на пять лет Россия и Украина подписали в конце декабря 2019 года. Согласно договору, стороны отказались от всех взаимных претензий.

В 2020 году, по условиям соглашения, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа, в последующие четыре года – по 40 миллиардов кубометров.

«Северный поток-2» будет проходить по дну Балтийского моря от России до Германии.

Вашингтон, который хочет поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, активно выступает против газопровода. В конце декабря он включил в оборонный бюджет США санкции против компаний, участвующих в строительстве объекта.

Сразу после этого швейцарская компания-трубопрокладчик Allseas отозвала свои суда из Балтики и заявила, что не намерена возобновлять работу по возведению «Северного потока-2».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что газопровод будет достроен в любом случае. Глава Минэнерго выразил уверенность, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020 года.