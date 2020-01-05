СМИ: премьер Ирака потребует у парламента вывода американских военных

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди намерен потребовать от парламента страны принятия решения о выводе американских военных. На такой шаг иракские власти пошли после спецоперации Пентагона, результатом которой стало устранение генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телеканал Al Arabiya.

Командующий силами специального назначения «аль-Кудс» был убит в результате атаки американского беспилотника в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января.

Ранее Иран обратился в Совет безопасности ООН в связи с резким обострением ситуации в регионе после убийства высокопоставленного военного. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави предупредил о принятии политических, юридических и международных мер после случившегося.

Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по различным объектам на территории исламской республики Мусави сообщил о полной готовности официального Тегерана ответить на агрессию Вашингтона.