МИД Ирака передал послу США послание с осуждением убийства Сулеймани

В Министерстве иностранных дел Ирака передали послу Соединенных Штатов послание с осуждением убийства генерала Касема Сулеймани.

В его тексте также обозначена позиция ведомства относительно произошедшего авиаудара, в результате которого не стало военачальника. Как отмечается, дипломаты сочли случившееся нарушением суверенитета страны.

«Использование иракской территории для нападения на третьи страны недопустимо», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Напомним, операция Соединенных Штатов по ликвидации иранского генерала прошла в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после случившегося пообещал отомстить США за его смерть. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что нанесет «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американские военные.