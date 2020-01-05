Тель-Авив затопил рекордный паводок: видео

Рекордный паводок скрыл под собой Тель-Авив. Улицы и дома оказались затоплены, за несколько часов в городе выпала практически четверть годовой нормы осадков.

Жертвами паводка на настоящий момент стали два человека: мужчина и женщина оказались заблокированы в лифте, когда решили спуститься на подземную парковку. Лифт наполнился водой, и они утонули.

В супермаркете провалилась крыша, под воду ушли сотни автомобилей. Движение транспорта полностью парализовано. Полицейским приходится вплавь добираться до мест вызова, чтобы помочь людям.