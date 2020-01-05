Синоптики предупредили об аномальном тепле на Рождество

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду на Рождество. О небывало высокой температуре сообщили в Росгидромете.

«6-7 января на европейской части России температура будет выше нормы на 4-8 градусов, на азиатской - на 10-16 градусов», - заявили в службе.

К примеру, в Якутии температура на Рождество окажется выше нормы сразу на 20 градусов. Москвичей же 6 января ждет температура в 1-3 градуса мороза и небольшой снег, а 7 января она поднимется до нуля.

Ранее синоптики уже предупреждали россиян о погодных аномалиях. Их причиной стал атлантический циклон, накрывший страну. В большинстве российских субъектов температура воздуха будет выше нормы.