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ЛНР: украинские силовики подорвались при установке мин в районе Золотого

Иван Линдеманн
15:55 05.01.2020
Один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.
ЛНР: украинские силовики подорвались при установке мин в районе Золотого
© Фото: Ministry of Defense of Ukraine, Facebook

У линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое при минировании местности подорвались военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В результате инцидента погиб один военнослужащий, двое получили ранения различной степени тяжести.

В пресс-службе НМ ЛНР объяснили, что подрыв мины произошел по причине полной профессиональной непригодности силовиков и вследствие нарушения техники безопасности.

«Хочу обратить внимание на возраст пострадавших военнослужащих, 59 и 53 года соответственно», - отметил Филипоненко.

Это, по его словам, в очередной раз доказывает, что проблему с комплектованием подразделений ВСУ власти Украины решают за счет граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

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