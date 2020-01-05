На рыбном аукционе в Токио продали тунца размером с человека

В Японии продали голубого тунца за 1,8 миллиона долларов. Огромную рыбу весом в 276 килограммов и размером с человека пустили с молотка в ходе ежегодного рыбного аукциона в Токио.

Счастливым обладателем почти трех центнеров рыбного филе стал Киоши Кимура – владелец сети суши-ресторанов. На такие траты ресторатор пошел, желая угодить своим клиентам, сообщает NHK.

Рыба была выловлена в районе поселка Ома на севере страны. Стоит отметить, что голубой тунец почти за 2 миллиона долларов стал лишь вторым в истории японских рыбных аукционов. В прошлом году тот же покупатель приобрел 278-килограммового тунца, выложив за него 3 миллиона долларов.