В МВД РФ назвали самые подделываемые банкноты

В Министерстве внутренних дел РФ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают фальшивомонетчики. Оказалось, что наиболее популярными оказались купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

При этом подчеркивается, что в целом доля фальшивой валюты невелика.

«Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро», - передает ТАСС заявление МВД РФ.

В свою очередь, самыми неинтересными для фальшивомонетчиков стали купюры в 200 и 2000 рублей, которые вошли в обиход россиян не так давно.

По данным МВД РФ, в течение первого полугодия ушедшего 2019 года было выявлено более 41 тысячи фальшивых банкнот - это в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Свыше 39,5 тысяч подделок оказались денежными знаками России, а еще более 1,9 тысяч - иностранными.

Ранее в Центробанке РФ предложили ввести ответственность за использование банкнот, имитирующих реальные. Речь идет о купюрах «банка приколов», которые, хотя и являются сувенирными, очень похожи на реальные и нередко используются в корыстных целях.