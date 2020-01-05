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Мужчина, пытавшийся пронести в дом творчества в Ростове нож и пистолет, мог попасть на видео

Иван Линдеманн
15:17 05.01.2020
Подозрительные предметы заметили при досмотре, после чего мужчина скрылся.
Мужчина, пытавшийся пронести в дом творчества в Ростове нож и пистолет, мог попасть на видео
© Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который хотел пронести в дом народного творчества в Ростове-на-Дону нож и пистолет. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Подозрительные предметы, которые находились в черной сумке неизвестного, при входе обнаружила охрана. После досмотра мужчина скрылся, пишет RT.

Для установления личности полицейские будут использовать записи с камер видеонаблюдения, а также допросят сотрудников охраны, которые видели лицо мужчины.

Вместимость зала ростовского дома народного творчества составляет 644 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя культурного учреждения. Дом работает в штатном режиме – на воскресенье запланировано три детских спектакля.

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