Коммунальная авария оставила без тепла тысячи жителей Саратова

Более 3,5 тысяч жителей Саратова остались без отопления в первое воскресенье нового года. Под отключение попали 20 многоэтажных жилых домов. Причина - крупная коммунальная авария на водоводе по улице Мичурина. Помимо жилого сектора, подача тепла приостановлена в один социально значимый объект.

«В зону отключения центрального отопления входят 20 жилых домов разной этажности с населением 3581 человек, из них 669 детей», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

В настоящее время коммунальщики проводят ремонтно-восстановительные работы. Они отмечают, что после устранения всех неисправностей и восстановления теплосети возобновится подача горячей воды.

«На устранение дефекта будут задействованы пять единиц спецтехники и 18 сотрудников. На время ремонтных работ тепловая инспекция саратовского филиала "Энергосбыт Плюс" совместно с УК (управляющими компаниями) будет вести мониторинг температуры воздуха внутри помещений», - добавили в ведомстве.

Выходные в Саратове выдались относительно теплые. По данным Гидрометцентра России сейчас в городе +1 градус, но уже ночью столбики термометра опустят до -6 градусов.