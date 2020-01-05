В МИД РФ призвали Украину отказаться от глумления над историей

Поддержка Украиной неонацизма на государственном уровне представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

Заявление последовало после проведенного в Киеве шествия в честь дня рождения лидера запрещенной в РФ Организации украинских националистов Степана Бандеры.

«В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада. В стране открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы», - отметили в российском министерстве.

Также в Москве подчеркнули, что Киев продолжает голосовать против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Делается это, как отметили в МИД РФ, «в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам».

При этом реакцию Израиля и Польши, которые выступили с осуждением шествия, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали обнадеживающей. Дипломаты отметили, что у представителей некоторых западных государств «наконец начали открываться глаза».