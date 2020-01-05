СМИ: самолеты западной коалиции во главе с США кружат над базами шиитов в Ираке

В небе над базами шиитского ополчения «Сил народной мобилизации» («Аль-Хашд аш-Шааби») на западе Ирака кружат самолеты ВВС западной коалиции во главе с США. Такие данные приводит телеканал Al Hadath.

Согласно материалу СМИ, самолеты коалиции в субботу, 4 января, совершили налет на штаб ополченцев в городе Эль-Каиме вблизи сирийской границы. В результате есть погибшие и раненые среди шиитских бойцов. О каком числе пострадавших идет речь - информации пока нет.

Также сообщается, что в настоящее время в район Эль-Каима направляется колонна карет скорой помощи.

Второго января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в ходе которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана генерал Касем Сулеймани. Также жертвой нападения стал глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Оба они, по мнению Вашингтона, являются причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что США должны отказаться от незаконных силовых методов и прибегнуть к решению вопросов за столом переговоров.