Глава Минздрава выразила соболезнования близким онколога Павленко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования супруге хирурга-онколога Андрея Павленко, который умер от рака желудка. За годы своей работы, отметила министр, врач спас тысячи жизней.

«Не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей», - говорится в сообщении на официальном сайте российского Минздрава.

Скворцова отметила, что активная жизненная позиция онколога проявлялась не только в его общественной работе, но и в профессиональной деятельности.

«Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление»,- подчеркнула Скворцова в своей телеграмме.

Андрей Павленко умер 5 января в 08:00 часов. До последнего дня он рассказывал о своей борьбе против онкологии и давал советы и напутствия, как ей противостоять. Павленко работал оперирующим онкологом в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова и продолжал работу даже после постановки смертельного диагноза в 2018 году.

Перед смертью Павленко также сообщил, что совместно с друзьями создал грант своего имени, который будет помогать медиапроектам, доносящим «правильную, правдивую, настоящую» информацию об онкологических заболеваниях.