В Крыму призвали американцев «прекратить множить мифы» о полуострове

Политикам США пора перестать множить мифы о Крымском полуострове. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя высказывания американского генерала о том, что до Екатерины II России на полуострове «и не было».

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова», - сказал Гемпель в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что всем известно, что Крым – историческая и неотъемлемая часть России, которая вернулась в ее состав в результате референдума.

«На юг Украины Россия не претендует. Донецк и Луганск - это внутренняя проблема Киева», - добавил Гемпель.

Крым стал российским регионом в марте 2014 после референдума, в котором более 96% жителей республики и более 95% жителей города Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ. Крымчане проголосовали за воссоединение в соответствии с международным правом и Уставом ООН.