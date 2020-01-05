В Польше предотвратили покушение на министра юстиции

Исполнителя планировавшегося убийства министра юстиции и генерального прокурора Польши Збигнева Зебро случайно задержали во время антинаркотического рейда. На допросе он рассказал о покушении и кто является его заказчиком.

В организации покушения подозревают 28-летнего уроженца страны. Он уже задержан и дал признательные показатели. По данным следствия, он заплатил неудавшемуся киллеру сто тысяч злотых (около 23 тысяч евро).

Зебро заявил, что любой, кто выступает против представителей судебной власти, должен учитывать последствия. Он также отметил, что реакция государства на такие действия всегда будет жесткой.