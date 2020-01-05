В МЧС рассказали об обстановке в подтопленном из-за аномального тепла Красноярском крае

В поселке Абалаково Красноярского края вышедшая из берегов речка Галкино затопила улицу. Некоторые жители оказались отрезаны от свои жилищ – их перевозят на специальном транспорте повышенной проходимости, рассказал замначальника краевого ГУ МЧС РФ Роман Ветчинников.

Уровень воды в Енисее и его притоках поднялся из-за аномального тепла в регионе. В результате затопило несколько населенных пунктов. В данный момент, уточнил Ветчинников, обстановка стабилизировалась.

«Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. По состоянию на утро 5 января до критического уровня остается около одного метра», - сообщил он.

На месте дежурят оперативная группа Енисейского пожаро-спасательного гарнизона и краевые спасатели, работают гидропосты, на которых уровень воды измеряют каждые четыре часа. Всего для защиты населения задействовано 16 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС – один человек и три единицы техники, добавил Ветчинников.