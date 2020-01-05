США начали переброску на Ближний Восток более 4 тысяч военных

Соединенные Штаты преступили к переброске в Кувейт более 4 тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Данное подразделение отправляется для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в связи с ростом напряженности из-за убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, передает Associated Press.

Как сообщает агентство, ссылаясь на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США подполковника Майка Бернса, около 700 военнослужащих уже отправили в Кувейт на текущей неделе. Еще 3,5 тысячи бойцов ожидают своей отправки. В материале отмечается, что полностью переброска будет осуществлена в течение нескольких дней.

AP подчеркивает, что наращивание американского военного присутствия в ближневосточном регионе отражает опасения официального Вашингтона в отношении возможной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани.

В ночь на 3 января Соединенные Штаты провели в районе международного аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после случившегося пообещал отомстить США за смерть генерала.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что нанесет «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американские военные.