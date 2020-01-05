«Сделал то, что другие побоялись»: друг онколога Павленко поделился воспоминаниями о нем

Боровшийся с раком онколог Андрей Павленко воодушевлял людей и сумел изменить отношение к болезни в обществе. Воспоминаниями о друге в день его смерти поделился сотрудник фонда «Вместе против рака» Евгений Новиков.

Вклад Павленко в тему просвещения об онкологии был обширным и «оптимистичным в определенном смысле» для многих людей, отметил он.

«Он попытался и, как я считаю, смог изменить отношение к этой болезни. И если уж не обычных здоровых людей, но тех, кто сейчас борется. Это яркий был, потрясающий человек, который сделал то, что побоялись или не стали, или, возможно, считали делать неэтичным другие люди», - сказал Новиков в беседе с «360».

Руководитель онкоцентра в клинике высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге Андрей Павленко скончался от рака желудка утром 5 января. Он был известен тем, что с момента диагностики заболевания вел интернет-дневник о борьбе с онкологией. В день его смерти вышло последнее видеообращение к читателям.