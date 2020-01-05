Тегеран ответил Трампу на угрозы нанести удары по 52 объектам

США не будут наносить удары по 52 целям в Иране в ходе возможного конфликта. Такую точку зрения выразил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», - сказал он в комментарии телекомпании IRIB, отреагировав на соответствующие угрозы американского президента Дональда Трампа.

Президент США пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если американские военнослужащие будут атакованы. Америка озвучила свои угрозы после того, как в Иране заявили о намерении отомстить за смерть главы спецподразделения «аль-Кудс» Корпуса Стражей Ислмаской революции Касема Сулеймани.

Генерал погиб во время ракетного авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января. В Пентагоне подтвердили, что ликвидация Сулеймани была целенаправленной.