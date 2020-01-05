Пламя и черный дым: первые кадры с места нападения боевиков на базу ВМС США в Кении

В Сети появились первые кары с места нападения боевиков запрещенной группировки «Аш-Шабаб»* на военно-морскую базу США в Кении.

На опубликованных кадрах видны последствия мощного взрыва и пожар. В небо поднимаются клубы черного дыма и языки пламени.

© Harun Maruf, twitter

В комментариях к ролику пользователи сообщают, что с территории военного лагеря были слышны звуки стрельбы.

Инцидент произошел ранним утром. Полицейский комиссар округа Иринга Мачария сообщил, что боевики напали на охрану базы в 04:00. Вооруженное сопротивление исламистам оказали бойцы кенийских сил обороны, которые базируются на базе совместно с американскими военнослужащими.

Сообщается, что для ликвидации нападавших в небо был поднят самолет кенийских вооруженных сил. О потерях и раненных ничего не известно.

*«Аш-Шабаб», - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.