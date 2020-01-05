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В Кении боевики напали на базу ВМС США

Ян Брацкий
11:49 05.01.2020
Вооруженное противостояние террористам оказали сотрудники кенийских служб безопасности, которые используют базу ВМС совместно с военнослужащими США.
В Кении боевики напали на базу ВМС США
© Фото: Xinhua Globallookpress

В Кении боевики совершили вооруженное нападение на военно-морскую базу США. Ответственность за атаку взяли на себя радикальные исламисты из запрещенной группировки «Аш-Шабаб»*. Вторжение в лагерь произошло ранним утром. Перестрелка была скоротечной, сообщает газета Daily Nation.

«Боевики "Аш-Шабаб"* атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются с преступниками, которые вторглись в лагерь сегодня в 04:00», - цитирует издание заявление комиссара округа Иринга Мачария.

Журналисты работающие на месте событий сообщают, что в бою с террористами использовался самолет кенийских вооруженных сил. По имеющимся данным, исламисты прибыли из поселка Хинди. Их атака на базу ВМС была отражена, о потерях и пострадавших в ходе перестрелки не сообщается.

*«Аш-Шабаб», - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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