В результате авиаудара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

Двадцать три человека погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара по военному училищу в Триполи. Большинство жертв - курсанты.

Наступление на город ведет Ливийская национальная армия Халифы Хафтара. В середине декабря он объявил о начале решающего сражения, но пока признанное международным сообществом правительство национального согласия удерживает позиции.

Одновременно с этим Триполи заручился поддержкой Анкары. В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих страны в Ливию.