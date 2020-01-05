В Московском планетарии оценили последствия сближения Земли и Солнца

Сближение Земли и Солнца никак не влияет на климатические условия на Земле. Несмотря на популярное представление людей, смена времени года никак не связана с изменением расстояния между двумя небесными телами, заметила в разговоре со «Звездой» научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Сближение Земли с Солнцем происходит потому, что наша планета движется не по круглой, а по эллиптической орбите и то подходит к светилу ближе, то отдаляется от него, объяснила Рублева.

«Многие думают, что чем дальше мы от Солнца, тем на Земле холоднее, а чем ближе – тем на Земле теплее. Но оказывается, что ближе всего к Солнцу Земля как раз бывает в январе», - отметила собеседница.

По словам Рублевой, на самочувствии жителей планеты происходящее тоже никак не сказывается.

«С магнитной активностью и ситуацией магнитных бурь на Земле это никак не связано, потому что магнитные бури способна вызывать солнечная активность… Это событие (сближение - прим. ред.), которое мы не наблюдаем, которое никак не ощущаем», - пояснила научный директор.

Точку максимального сближения – Перигелий – Земля в этом году прошла 5 января в 10.48. Среднее расстояние между планетой и Солнцем в этот момент сократилось на 2,5 млн км.