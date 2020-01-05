Глава минобороны Великобритании оправдал действия США в Ираке

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оправдал убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон якобы действовал в соответствии с международным правом и защищал себя от тех, кто «создает неминуемую угрозу».

Уоллес также подчеркнул, что у него состоялась беседа с американским коллегой Марком Эспером. В ходе переговоров представители обеих стран договорились призвать стороны к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, уточняет РИА Новости.

Кроме того, глава минобороны Великобритании отметил, что в течение нескольких месяцев войска США в Ираке, которые базируются там по приглашению правительства страны, якобы неоднократно подвергались нападениям со стороны ополченцев, поддерживаемых Ираном.

Второго января США провели в районе международного аэропорта Багдада спецоперацию, в ходе которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана генерал Касем Сулеймани. Также жертвой нападения стал глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Оба они, по мнению Вашингтона, являются причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что США должны отказаться от незаконных силовых методов и прибегнуть к решению вопросов за столом переговоров.