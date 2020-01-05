В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов

Управляющая компания аэропорта Стамбула запретила туроператорам и агентствам встречать гостей в непосредственной близости к выходу из зоны таможенного контроля. Согласно новым правилам, теперь там нельзя находиться и держать баннеры с названием фирмы или фамилией туриста.

В компании считают это рекламой, за которую принимающей стороне придется заплатить штраф 320 турецких лир (48 евро), передает АТОР.

Согласно нововведению, находиться в зоне встреч разрешается лишь частным лицам - родным и близким прибывших путешественников.

Турфирмы утверждают, что решение о запрете годами отработанной системы стало полной неожиданностью для всех участников рынка. Многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения в связи с новыми нормами пока не дали результата.

Как, в свою очередь, говорят местные специалисты, из-за ставшей крайне неудобной логистики сборы прилетевших туристов начали занимать довольно много времени: около двух часов.