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На Украине прокомментировали данные о сокращении транзита газа

Роман Захаров
10:56 05.01.2020
По словам главы компании «Оператор газотранспортной системы Украины», украинская сторона получает оплату в полном объеме.
На Украине прокомментировали данные о сокращении транзита газа
© Фото: Jan Koller, CTK, Globallookpress

«Оператор ГТС Украины» получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки. Соответствующее заявление сделал руководитель корпорации Сергей Макогон, комментируя информацию о снижении транзита газа из РФ через украинскую территорию.

На своей странице в Facebook он написал, что средства уже находятся на счетах компании, поскольку, по его словам, услуги оказываются по принципу предоплаты.

Ранее стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря.

Россия и Украина 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. До этого сторонам удалось согласовать принципиальные моменты и уладить взаимные разногласия. 

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