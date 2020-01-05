На Украине прокомментировали данные о сокращении транзита газа

«Оператор ГТС Украины» получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки. Соответствующее заявление сделал руководитель корпорации Сергей Макогон, комментируя информацию о снижении транзита газа из РФ через украинскую территорию.

На своей странице в Facebook он написал, что средства уже находятся на счетах компании, поскольку, по его словам, услуги оказываются по принципу предоплаты.

Ранее стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря.

Россия и Украина 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. До этого сторонам удалось согласовать принципиальные моменты и уладить взаимные разногласия.