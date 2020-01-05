Умер боровшийся с раком онколог из Петербурга Андрей Павленко

Онколог Андрей Павленко, который вел блог о борьбе с раком желудка и открыл собственный благотворительный фонд, скончался в Санкт-Петербурге. Врача не стало утром 5 января.

«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер», - говорится в его последнем ролике.

В обращении Павленко рассказал, что придумал грант имени Андрея Павленко, финансирующий медиапроекты с правдивой информацией об онкологических заболеваниях.