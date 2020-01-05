NYT: Трамп отдал приказ убить Сулеймани вопреки данным разведки и позиции Пентагона

Президент США Дональд Трамп пошел наперекор Пентагону и игнорировал последние данные американской разведки, отдав приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники в администрации и министерстве обороны страны.

Первоначально, утверждают знакомые с происходящим должностные лица, Трамп не рассматривал план ликвидации Сулеймани, а отдал распоряжение 30 декабря совершить удар с воздуха по лагерю шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в иракском городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. Гибель 25 человек в результате налета повлекла за собой масштабные акции протеста перед посольством США в Багдаде, за которыми президент наблюдал по телевизору.

Решение о радикальном варианте действий было принято Трампом вечером 2 января. Сотрудники Пентагона были шокированы таким ходом развития событий, говорится в публикации издания. Американский лидер проигнорировал разведанные от 30 декабря, которые свидетельствовали о том, что на Ближнем Востоке не происходило каких-либо из ряда вон выходящих событий, «обычными» были и поездки Сулеймани.

По данным источников NYT, жесткой позиции при подготовке ответных действий США на Ближнем Востоке придерживались госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Чиновники же Пентагона явно не ожидали от Трампа решения об устранении Сулеймани.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло детали подготовки плана по ликвидации иранского военачальника. В материале утверждалось, что решение о его ликвидации было незапланированным и объяснялось лишь представившейся возможностью.