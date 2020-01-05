В Общественной палате оценили инициативу скорректировать брачный возраст

В России нет причин ни для снижения возраста вступления в брак, ни для увеличения. Соответствующее заявление сделала глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«Общественная палата крайне настороженно относится к предложениям корректировки возраста вступления в брак. У нас нет причин ни для его снижения, ни для увеличения», - заявила она.

Гурцкая напомнила, что в настоящий момент, согласно закону, в брак вступать можно с 18 лет, при этом семейный кодекс дает право органам местного самоуправления при наличии уважительных причин разрешить бракосочетание лицам, достигшим 16 лет.

Член Общественной палаты отметила, что если кабинет министров собирается уточнить указанные уважительные причины, то это можно поддержать. Так как, в основном, используется лишь одна причина - ранняя беременность.

«Есть еще один крайне важный момент. Субъекты Российской Федерации сегодня вправе определить условия, при которых возможно вступление в брак до 16 лет. Вот здесь точно требуется единый подход. Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки», - подчеркнула Диана Гурцкая в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ собрался внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Документ призван уточнить основания, по которым несовершеннолетние россияне смогут сочетаться узами брака. В Госдуму проект закона планируют внести в феврале 2021 года.