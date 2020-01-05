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Названа сумма индексаций заработных плат в России в новом году

Ян Брацкий
10:22 05.01.2020
Наибольшим спросом у работодателей в 2020 году будут пользоваться эксперты в области аналитики, программирования, инженерии и онлайн-маркетинга.
Названа сумма индексаций заработных плат в России в новом году
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Зарплаты россиян в наступившем году повысятся на 10%. Такие планы вынашивает руководство ключевых компаний. Фирмы с иностранным участием индексируют жалование персоналу, в среднем, на 7%.  

Речь о медианном показателе - то есть половина сотрудников может рассчитывать на повышение зарплат. По оценкам экспертов интернет-рекрутментового агентства HeadHunter, более 80% отечественных работодателей пересмотрят размер заработной платы своих сотрудников.

Изменение в расчетных листках станут заметны в первом полугодии, пишет «Российская газета». Отмечается, что больше всего вырастут зарплаты сотрудников, занятых в сфере информационных технологий - на 10-12%. К слову, IT отрасль лидировала по росту заработных плат в минувшем году.

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